Düsseldorf (ots) - Der Düsseldorfer Grünstrom-Spezialist QUADRA energy bringt

jetzt ein innovatives Produkt auf den Markt, das eine wesentliche Voraussetzung

für das Erreichen der Klimaziele Deutschlands liefert: den Smart Solar Service.

Mit diesem digitalen Tool können Anlagenbetreiber jeder Größenordnung, auch die

Betreiber von Photovoltaik-(PV)-Klein- und Kleinstanlagen, mit wenigen Klicks

ihre Direktvermarktungspflicht erfüllen. Das spart Zeit sowie bürokratischen

Aufwand und macht die Direktvermarktung von erneuerbarem Strom barrierefrei.



Deutschland will als eine der ersten Industrienationen weltweit bis 2045

klimaneutral wirtschaften. Damit dies gelingt, sollen bis 2030 die

Produktionskapazitäten erneuerbarer Energien im Rekordtempo von heute knapp 150

GW auf 360 GW ausgebaut werden. Ein wichtiges Augenmerk liegt dabei auf dem

Ausbau der Solarenergie. Bis 2030 sollen insgesamt rund 130 GW neue Solaranlagen

installiert werden - also fast 20 GW in jedem Jahr.





"Der geplante rasante Ausbau der Erneuerbaren ist gleichbedeutend mit dem Aufbauvon zehntausenden neuen Solaranlagen mit mehr als 100 kW installierterLeistung", verdeutlicht Dr. Thomas Krings, Sprecher der Geschäftsführung vonQUADRA energy . "Bereits im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 5.000Solaranlagen mit einer installierten Leistung zwischen 100 und 750 kW in Betriebgenommen. Ähnliche Zahlen sind in diesem Jahr zu erwarten", prognostiziert Dr.Krings.Dies ist insofern bedeutsam, da ab einer Anlagenleistung von 100 kWp dieDirektvermarktungspflicht besteht. Das heißt, Anlagenbetreiber müssen ihrennicht selbst verbrauchten Strom am Markt anbieten bzw. verkaufen. "Ohne smarte,digitale Lösungen und Prozesse wird der zukünftige Andrang an Kunden in derDirektvermarktung von der Branche jedoch nicht zu bewältigen sein", warnt Dr.Krings.Hier setzt nun QUADRA energy mit seinem neuen Smart Solar Service zurDirektvermarktung an. Dabei handelt es sich konkret um eine smarte Plattform fürBetreiber von Solaranlagen ab 100 kW installierter Leistung. DerGrünstrom-Spezialist greift hierzu auf bereits bestehende Datenbanken wie dasMarktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zu. Da liegen schon heute allerelevanten Daten zur Kalkulation eines Direktvermarktungsangebotes bereit. "Sonutzen wir effizient bereits vorhandene Informationen und machen den Einstieg indie Nutzung der Solarenergie für jedermann barrierefrei", erläutert Dr. Krings.Funktionsweise der Direktvermarktungs-Plattform: