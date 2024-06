WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Mai 2024



+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,1 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Mai 2024





Seite 2 ► Seite 1 von 3

+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Mai 2024 bei +2,4 %. ImApril und März 2024 hatte die Veränderungsrate noch jeweils +2,2 % betragen."Die Inflationsrate zieht damit wieder etwas an, vor allem wegen der weiterhinsteigenden Dienstleistungspreise", sagt Ruth Brand, Präsidentin desStatistischen Bundesamtes. "Die Energie- und Nahrungsmittelpreise dämpfendagegen seit Jahresbeginn die Gesamtteuerung", so Brand. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im Mai 2024gegenüber dem Vormonat April 2024 um 0,1 %.Energieprodukte verbilligten sich um 1,1 % gegenüber Mai 2023Trotz der im Januar 2024 ausgelaufenen Preisbremsen für Energieprodukte beigleichzeitiger CO2-Preis-Erhöhung sowie dem Ende der Mehrwertsteuersenkung fürGas und Fernwärme im April 2024 verbilligten sich auch im Mai 2024 dieEnergieprodukte gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,1 % (April 2024: -1,2 %). DiePreise für Haushaltsenergie gingen im Mai 2024 um 3,3 % gegenüber Mai 2023zurück. Vor allem konnten die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin vongünstigeren Preisen für Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe(-9,5 %) sowie für Strom (-7,4 %) und Erdgas (-5,2 %) profitieren. Dagegen wareneinige Energieprodukte teurer als ein Jahr zuvor, insbesondere Fernwärme (+27,9%). Auch Mineralölprodukte verteuerten sich (+2,8 %, davon leichtes Heizöl: +9,7%; Kraftstoffe: +2,2 %).Nahrungsmittel verteuerten sich um 0,6 % gegenüber Mai 2023Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im Mai 2024 um 0,6 % gegenüber demVorjahresmonat (April 2024: +0,5 %). Die Teuerungsrate für Nahrungsmittel lagdamit weiterhin deutlich unterhalb der Gesamtteuerung. Von Mai 2023 bis Mai 2024wurden vor allem Molkereiprodukte (-5,1 %) und frisches Gemüse (-3,5 %)günstiger. Merklich teurer binnen Jahresfrist blieben hingegen Speisefette undSpeiseöle (+8,4 %, darunter Olivenöl: +48,5 %) sowie Zucker , Marmelade, Honigund andere Süßwaren (+6,9 %). Auch für Obst (+2,9 %), Brot undGetreideerzeugnisse (+1,9 %) sowie Fleisch und Fleischwaren (+1,3 %) mussten die