ABU DHABI, VAE, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Nach den Daten der Volkszählung von Abu Dhabi 2023 hat sich die Bevölkerung von Abu Dhabi auf 3,8 Millionen Menschen erhöht und damit seit 2011 fast verdoppelt (ein Anstieg von 83 Prozent). Dieser anhaltende Aufwärtstrend spiegelt das Wirtschaftswachstum des Emirats wider.

Der Abu Dhabi Census 2023 zeigt, dass die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte unter den Erwerbstätigen noch nie so hoch war, was auf eine Verlagerung hin zu einer hochwertigen, wissensbasierten Wirtschaft hindeutet. Die Zahl der Angestellten in Abu Dhabi ist seit 2011 doppelt so schnell gestiegen wie die der Arbeiter (109 Prozent gegenüber 65 Prozent Wachstum). Dies ist das Ergebnis einer entschlossenen Politik, die in den letzten zehn Jahren den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft vorangetrieben hat und die vielfältigen Talente des Emirats nutzt.