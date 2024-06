Nach einer wohlwollend aufgenommenen Hauptversammlung am Montag konnte sich die Aktie am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld gut behaupten und gegen den Trend zulegen.

Evotec erhält Forschungszahlung

Auch am Mittwoch halten die Kursgewinne an, denn das Unternehmen hatte am Morgen Positives zu berichten: Kooperationspartner Bristol-Myers Squibb, mit dem Evotec bereits seit 2016 zusammenarbeitet, hat den Hamburger Konzern mit einer Meilensteinzahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bedacht.

Die Forschungszahlung steht im Zusammenhang mit den Bemühungen der Kooperationspartner, Wirkstoffe für den Bereich neurodegenerativer Erkrankungen, wie zum Beispiel Alzheimer, zu finden. Ziel der beiden ist es, künftig nicht nur Symptome zu behandeln, sondern auch "das Fortschreiten von Erkrankungen verlangsamen oder [zu] verhindern."

Den Erhalt der Forschungszahlung kommentierte der Wissenschaftsvorstand Cord Dohrmann mit den Worten: "Wir freuen uns, unsere Pipeline mit einem weiteren aussichtsreichen Programm, das in die späte präklinische Entwicklungsphase voranschreitet, weiter auszubauen."

Aktie legt zeitweise deutlich zu

Der positive Newsflow kam am Markt zunächst sehr gut an, die Aktie verteuerte sich rasch nach der Handelseröffnung um knapp 4 Prozent. Inzwischen hat die Begeisterung aber etwas nachgelassen und sich das Kursplus halbiert.

Kann Evotec einen Kurs oberhalb von 9,00 Euro behaupten, was angesichts der am Mittwoch aufgrund von US-Inflationsdaten und Fed-Leitzinsentscheid zu erwartenden Volatilität kein leichtes Unterfangen wird, würde sich die stark angeschlagene, technische Ausgangslage der Aktie minimal verbessern.

Ernsthafte, prozyklische Kaufsignale sind aber erst für Kurse oberhalb von 9,50 Euro sowie 12,50 zu erwarten. Eile, sich in der Aktie zu engagieren, ist derzeit also nicht nötig.

Fazit: Gut Ding will Weile haben

Die Aktie von Evotec kann ihre Vortagesgewinne ausbauen und dabei vom Erhalt einer Forschungszahlung von Kooperationspartner Bristol-Myers Squibb profitieren.

Angesichts der anhaltenden operativen Schwierigkeiten des Unternehmens sowie des zuletzt hohen Fehlbetrages sind aber weder der Erhalt von 20 Millionen US-Dollar noch die in den vergangenen Tagen geringfügigen Kursgewinne ausreichend, um das Blatt nachhaltig zugunsten der Bullen zu wenden.

Geduld ist das Gebot der Stunde: Sowohl unter Anlegern, die bereits investiert sind, als auch unter jenen, die mit dem Gedanken spielen, sich in der Aktie zu engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion