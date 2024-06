Paris (ots) - Feedgy (https://www.feedgy.solar/) , ein führender französischer

Anbieter auf dem Gebiet der Optimierung von Photovoltaikanlagen, nimmt an der

Fachmesse Intersolar Europe teil, die vom 19. bis 21. Juni 2024 in München

stattfindet. Diese Veranstaltung ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der

geplanten Expansion des Unternehmens. Das Feedgy-Team freut sich, die Eröffnung

von Feedgy Spain, seine vertieften Partnerschaften mit Schlüsselkunden und die

Entwicklung zukunftsweisender Innovationen bekanntzugeben.



Strategische Expansion in Europa







offiziellen Eröffnung von Feedgy Spain und der Ernennung von Àlex Garcia

Manzanera zum Country Manager ein neues Wachstumskapitel auf. Durch diese

Expansion will Feedgy seine Position auf dem europäischen Markt stärken und die

steigende Nachfrage nach Repowering-Lösungen von Energieversorgern,

Flottenmanagern und unabhängigen Energieerzeugern erfüllen. Diese unabhängigen

Energieerzeuger spielen eine entscheidende Rolle bei der Diversifizierung und

Erneuerung des Energiemixes. Mithilfe der von Feedgy bereitgestellten

hochmodernen Technologien können sie ihre Produktion optimieren und maximale

Effizienz sicherstellen.



Bedeutende Technologiepartnerschaft mit Huawei



Der chinesische Technologieriese Huawei, führender Anbieter von technologischer

Infrastruktur und Telekommunikationslösungen und ebenfalls auf dem

Smart-Solar-Markt vertreten, hat soeben eine strategische Partnerschaft mit

Feedgy geschlossen.



Beide Seiten profitieren von den Stärken des anderen: Huawei von Feedgys

Know-how und Erfahrung im Bereich Repowering und Bebauung, Feedgy wiederum von

Huaweis internationaler Reputation und Kooperation mit Key Accounts.



Harold Darras, CEO von Feedgy, bemerkt dazu:



Diese technologische Partnerschaft mit Huawei ist ein wichtiger Schritt im

Rahmen unserer Expansionsstrategie. Gemeinsam sind wir in der Lage, unseren

Kunden in ganz Europa noch innovativere Energielösungen mit hoher Leistung

anzubieten. Gemeinsam möchten wir Photovoltaikanlagen effizienter und

nachhaltiger machen. Vor allem haben wir aber dieselbe Vision und sehen die

Digitaltechnik als Brücke für die Entwicklung innovativer Services.



10 Jahre Innovation für Solarparkbetreiber



Auf der Messe stellt Feedgy seine Lösungen für komplexe Energieanforderungen von

Schlüsselkunden und unabhängigen Energieerzeugern vor.



Ein Team von Expertinnen und Experten präsentiert das Repowering-Know-how, die

schlüsselfertigen Lösungen und das zukunftsweisende Innovationscluster von

Feedgy. Dazu gehören Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie die auf dem Seite 2 ► Seite 1 von 2



