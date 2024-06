Das Unternehmen teilte mit, dass der Fundort, der Fen Carbonatite Complex im Südosten Norwegens, über 8,8 Millionen metrische Tonnen Seltenerd-Oxide (TREOs) verfügt. Besonders bemerkenswert ist, dass darunter etwa 1,5 Millionen Tonnen magnetrelevanter Seltenerdmetalle sind, die in Elektrofahrzeugen und Windturbinen verwendet werden können.

Rare Earths Norway hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es das größte bekannte Vorkommen Seltener Erden in Europa entdeckt hat. Diese Entdeckung könnte nicht nur für Norwegen, sondern auch für den gesamten Kontinent ein entscheidender Moment sein, da sie das Potenzial bietet, Europas Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen zu verringern.

Die Entdeckung ist besonders wichtig, da die Nachfrage nach Seltenen Erden voraussichtlich in den kommenden Jahren exponentiell steigen wird, insbesondere durch die fortschreitende Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Alf Reistad, CEO von Rare Earths Norway, bezeichnete die Entdeckung gegenüber CNBC als "großen Meilenstein" für das Unternehmen. Aktuell würden in Europa gar keine Seltenen Erden gefördert.

Diese Entdeckung stellt einen erheblichen Fortschritt in der Bemühung dar, das von der Europäischen Union gesetzte Ziel zu erreichen, bis 2030 mindestens 10 Prozent des jährlichen Bedarfs an Seltenen Erden innerhalb der EU zu fördern. Rare Earths Norway hofft, einen bedeutenden Beitrag zu diesem Ziel leisten zu können.

Der Fund könnte Norwegen als einen wesentlichen Akteur in der Wertschöpfungskette für seltene und kritische Rohstoffe in Europa positionieren. Die Internationale Energieagentur hat darauf hingewiesen, dass das heutige Angebot die für die Transformation des Energiesektors benötigten Mengen nicht deckt, was hauptsächlich auf die geografische Konzentration der Produktion vieler für die Energiewende notwendiger Elemente zurückzuführen ist.

Angesichts der geplanten Fortsetzung der Explorationsarbeiten am Komplex und der weiteren Bohrungen im nächsten Monat arbeitet das Unternehmen daran, die erste Phase des Abbaus bis 2030 zu entwickeln. Auf die Frage, ob die entdeckten Ressourcen wertvoller seien als Norwegens Öl- und Gasvorräte, antwortete Reistad, dass sie zwar nicht wertvoller, aber nach Aussagen von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, bald wichtiger als Öl und Gas sein werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Fakt ist, der Kupfer-Future konnte seit Jahresbeginn fast 10 Prozent zulegen. Die Chancen auf ein neues All-Time-High stehen gut. Die Chancen auf ein neues All-Time-High stehen gut. Der Report von Carsten Stork gibt konkrete Produkte zum Einstieg ganz kostenlos an die Hand