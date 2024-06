Dow- und S&P-500-Gewinner Monster-Rallye bei Apple: Größter Zuwachs des Marktwertes in der Geschichte! Die Apple-Aktie ist am Dienstag um 7,3 Prozent gestiegen und verzeichnete damit den besten prozentualen Anstieg an einem Tag seit 2022 sowie den dritten Zuwachs von mehr als sieben Prozent in den letzten drei Jahren.