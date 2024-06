Wien (ots) - Die in New York und São Paulo gelistete Suzano S.A. übernimmt 15

Suzano erhält die Möglichkeit, ihren 15 Prozent-Anteil an Lenzing zu erhöhen undbis Ende 2028 einen weiteren 15 Prozent-Anteil von der B&C zu erwerben, wobeidie B&C im Rahmen der Partnerschaft langfristiger Kernaktionär der Lenzingbleiben wird.Weltgrößter Zellstoffproduzent SuzanoDie börsennotierte Suzano S.A. ist der weltgrößte Zellstoffproduzent mitHauptsitz in Brasilien, mit einem Jahresumsatz von über sieben Milliarden Euro.Das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, kann aufeine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, die sich durch operativeExzellenz und Engagement für Nachhaltigkeit in allen Prozessschrittenauszeichnet - Erfahrungen, die das bestehende Geschäftsmodell von Lenzingergänzen werden. Suzano ist kein direkter Wettbewerber von Lenzing und verfügtüber umfangreiche Kompetenz im für Lenzing als Rohstoff wesentlichenZellstoffbereich.Ziele und Vorteile der PartnerschaftAls nunmehr syndizierte Aktionäre planen B&C und Suzano die Lenzingweiterzuentwickeln, um eine Umsatz- und Ergebnissteigerung sowie eine weitereVerbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.Wolfgang Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der B&C-Gruppe: "Wir sehen diesePartnerschaft als Win-win-win-Situation für alle Beteiligten. Mit Suzano konntedie B&C einen finanzstarken Kernaktionär für Lenzing gewinnen, der überumfangreiche Expertise und Reputation auf den internationalen Finanzmärktenverfügt. Suzano als größter Zellstoffproduzent der Welt rückt mit dieserTransaktion näher an neue Märkte. Für Lenzing bedeutet diese Transaktion einBekenntnis beider Partner, die Position der Lenzing als globaler Marktführer beinachhaltigen Zellulosefasern weiter auszubauen."