LONDON (dpa-AFX) - Drei Wochen vor der britischen Parlamentswahl reißen die durchwachsenen Nachrichten für Premierminister Rishi Sunak nicht ab. Großbritanniens Wirtschaft hat zu Anfang des zweiten Quartals stagniert. Im April lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in etwa auf dem Niveau von März, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London bekannt gab. Im Dreimonatsabschnitt bis April fiel die Gesamtentwicklung mit einem Wachstum von 0,7 Prozent dagegen besser aus.

Die Oppositionspartei Labour, die in Meinungsumfragen deutlich führt, warf Sunak vor, die Lage schönzureden. "Rishi Sunak behauptet, dass wir die Kurve gekriegt haben, aber die Wirtschaft stagniert, und es gibt kein Wachstum", teilte Schatten-Finanzministerin Rachel Reeves mit. "Diese Daten offenbaren den Schaden nach 14 Jahren Konservativem Chaos."