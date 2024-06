COLOGNY (dpa-AFX) - Deutschland ist beim Bemühen um gleich faire Chancen für Männer und Frauen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nach einem neuen Bericht unter den zehn besten Ländern der Welt. Die Bundesrepublik liegt in der Aufstellung der Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) auf Platz sieben. Gegenüber dem Vorjahr wurde sie von Nicaragua überholt.

Insgesamt hätte die Welt noch einen langen Weg vor sich, wenn es bei der Geschlechtergleichstellung im selben Schneckentempo weiterginge wie bisher, berichtete das WEF am Mittwoch in Cologny bei Genf. Konkret würde es zur Gleichstellung noch 134 Jahre dauern. Der erste Platz geht erneut an Island, gefolgt von Finnland, Norwegen, Neuseeland, Schweden.

Insgesamt sei die Geschlechterdifferenz zu 68,5 Prozent geschlossen, nur 0,1 Prozentpunkte besser als vor einem Jahr. 100 Prozent wäre gleichbedeutend mit der Gleichstellung der Geschlechter./oe/DP/ngu