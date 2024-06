AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Oracle hat mit hohen Buchungen für seine Programme und mit Partnerschaften Optimismus für die künftigen Geschäfte ausgelöst. Der SAP -Rivale kündigte am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Technologie-Riesen Microsoft und dem ChatGPT-Erfinder OpenAI an, welche die Cloud-KI-Plattform des Windows-Konzerns auch auf Oracle-Datencenter erweitern soll. Außerdem will der Suchmaschinenriese Google Oracle-Datenbanktechnik in seiner Cloudplattform anbieten. Das trieb die Aktien kräftig an.

Im vorbörslichen US-Handel machten die Oracle-Papiere am Mittwoch einen Sprung um rund 9 Prozent nach oben. Damit würden sie ihr Rekordhoch von Mitte März bei 132,77 US-Dollar deutlich übertreffen. Seit Jahresbeginn stand schon zum US-Börsenschluss am Vortag ein Plus von 17,5 Prozent zu Buche. SAP profitierte derweil im Dax moderat von den Nachrichten des Konkurrenten, für die Aktien der Walldorfer ging es um 0,7 Prozent aufwärts. Damit bringt es SAP nun auf eine Marktkapitalisierung von 216 Milliarden Euro, was den ersten Platz im Dax bedeutet. Bei Oracle sind es nun umgerechnet 345 Milliarden Euro.