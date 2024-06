Apple-Aktie steigt dynamisch an Bis rund 200,00 US-Dollar konnte das Apple-Papier in der zweiten Jahreshälfte 2023 zulegen, dies gleich zweimal. Das dadurch entstandene Doppelhoch wirkte sich zunächst belastend auf die Aktie aus, in der Summe fiel der Wert auf das Verlaufstief aus …