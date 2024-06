Velburg (ots) - Die MIPIM (Marché International des Professionnels de

l'Immobilier) ist eine der weltweit führenden Immobilienmessen, die jährlich in

Cannes, Frankreich, stattfindet - so auch dieses Jahr. Sie bringt Tausende von

Teilnehmern aus allen internationalen Immobiliensektoren zusammen - darunter

Investoren, Entwickler, Immobilienberater, Finanzierungsinstitute, Architekten,

Stadtplaner und Regierungsbehörden. Daher dient sie als Spiegelbild der

aktuellen Situation in der Branche.



"Auf der MIPIM 2024 zeichnete sich jedoch ein ungewöhnliches Bild ab: Weniger

Yachten, spürbar weniger Teilnehmer und eine Atmosphäre, die von außen

betrachtet positiv wirkte, aber bei näherer Betrachtung eine gewisse Lethargie

in den Gesprächen mit Projektentwicklern offenbarte", verrät Dr. Peter Burnickl,

der mit seiner langjährigen Erfahrung im Ingenieurwesen und in der

Projektentwicklung tiefe Einblicke in die Branche hat. In diesem Beitrag verrät

er, wie es auf der größten europäischen Immobilienmesse wirklich aussah und was

das über die Branche aussagt.









Die MIPIM war bisher bekannt für ihre entspannte, aber zugleich motivierende

Atmosphäre - begleitet vom morgendlichen Genuss des ersten Glases Rosé, gefolgt

von einem weiteren am Nachmittag und noch einem abendlichen Schluck. Doch dieses

Jahr war zu erkennen, dass die Stimmung der diesjährigen Messe schlechter als

sonst war und sie auch weniger besucht wurde als die letzten Jahre. Aufgrund des

Prestigecharakters der Veranstaltung ist dies äußerst ungewöhnlich - schließlich

bietet sie eine der attraktivsten Chancen, mit den Entscheidern namhafter

Unternehmen im Immobiliensektor ins Gespräch zu kommen und wertvolle Kontakte zu

knüpfen.



Auffällig ist auch, dass einige der Stammgäste der Messe und der Größen der

Branche dieses Jahr nicht in Cannes vertreten waren. Dies sendet ein sehr

deutliches Zeichen, wie sehr die letzten Jahre dem Immobiliensektor in Europa

zugesetzt haben. Anstatt Messen zu besuchen, sind viele der Akteure am Markt

derzeit mehr darauf bedacht, ihre Wunden zu lecken und Kosten einzusparen.



Deutschland auf dem absteigenden Ast: Dubai & Co. im Kommen



Beim Besuch der einzelnen Stände auf der Messe fiel schnell ein klarer Kontrast

zwischen den Gewinnern und Verlierern der letzten Jahre auf. So zeigten sich

viele der europäischen und insbesondere der deutschen Unternehmen merkbar

angeschlagen, während nur eine Handvoll Teilnehmer die Krise bislang unbeschadet

überstanden zu haben schien. Einzige Ausnahme davon waren die Messeteilnehmer

aus der arabischen Welt. Diese waren auf der MIPIM 2024 in auffallend großer Seite 2 ► Seite 1 von 2



