Berlin (ots) - Wirtschaftliche Engpässe, weiterhin fehlende Fachkräfte und eineinnovative Lösung dafür: Während sich die Probleme deutscher Unternehmen stetigzuspitzen, wird es speziell für Recruiting- und Werbeagenturen immer wichtiger,junge Menschen zuverlässig für die von ihnen beworbenen Stellen zu begeistern -in diesem Kontext macht vor allem das Messekonzept des Karriere Kicks regelmäßigauf sich aufmerksam. Was aber hat es damit auf sich und wie können Unternehmenals Veranstalter daran teilnehmen?In den vergangenen Jahren haben sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarktmerklich verändert: Etwa 62 Prozent der Deutschen, insbesondere jüngereArbeitskräfte der Generationen Z und Y, bestätigen diese Entwicklung. DieAttraktivität von Arbeitgebern hängt zunehmend von der Unternehmenskultur ab,die durchgehend gepflegt werden muss, um für Beschäftigte reizvoll zu bleiben.Hinzu kommt: Obwohl viele Unternehmen dem anhaltenden Fachkräftemangel miteigenen Ausbildungsprogrammen entgegenwirken wollen, ist die Zahl derabgeschlossenen Ausbildungsverträge weiterhin rückläufig - eine Entwicklung, diedurch die Pandemie noch verstärkt wurde. "Die größte Herausforderung bestehtdarin, die Generation Z zu erreichen und ihre Einstellungen sowie Erwartungen andas Berufsleben zu verstehen", erklärt Johannes Kirsch, Initiator des KarriereKicks. "Traditionelle Karriere- und Ausbildungsmessen, die ursprünglich daraufausgerichtet waren, Unternehmen und Nachwuchstalente zusammenzubringen, sindmittlerweile nicht mehr zeitgemäß und bieten für beide Seiten praktisch kaumnoch Erfolgschancen.""Umso gefragter sind selbstverständlich moderne Recruiting- und Werbeagenturen:Sie sind es, die all den Unternehmen und Branchen auf zeitgemäße Art eine Stimmeverleihen - allerdings stoßen auch sie dabei regelmäßig an ihre Grenzen", fügtder Eventexperte hinzu. "Der Karriere Kick bringt hingegen frischen Wind in dieSzene." Das Team des Karriere Kicks verzichtet auf traditionelle großeVeranstaltungsorte und zahlreiche Messestände und fördert stattdessenauthentische Begegnungen durch gemeinsames Kickern. Dies bietet kleinen undmittelständischen Unternehmen nicht nur eine reduzierte Vorbereitungszeit,sondern ermöglicht es ihnen auch, sich auf gleicher Ebene mit großenBranchenakteuren zu präsentieren. Der Karriere Kick schafft zudem für regionaleFirmen einen idealen Rahmen, um mit motivierten Nachwuchskräften in Kontakt zukommen. Abseits davon stößt das Konzept auch bei den Veranstaltern selbst aufimmer größere Beliebtheit: Recruiting- und Werbeagenturen, die selbst einenKarriere Kick organisieren, profitieren nicht nur von einer positiven