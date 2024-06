BERLIN (dpa-AFX) - Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, kann sich die islamistische Hamas in einem zukünftigen palästinensischen Staat als rein politischen Akteur vorstellen. Sobald es einen souveränen, unabhängigen und demokratischen palästinensischen Staat gebe, könne sich die Hamas gerne in eine rein politische Partei wandeln und an Wahlen beteiligen, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Sie werden ein Teil einer politischen palästinensischen Gesellschaft."

Die Fatah und die Hamas sind die beiden größten Palästinenserorganisationen und erbitterte Rivalen. Seit einigen Jahren gibt es Versöhnungsgespräche zwischen beiden Gruppen, die aber bisher keine echten Fortschritte brachten. Im Jahr 2006 hatte die Hamas die letzte palästinensische Parlamentswahl gewonnen. Im Jahr darauf riss sie mit Gewalt die alleinige Kontrolle im Gazastreifen an sich und vertrieb die Fatah aus dem Gebiet. Mahmud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und Vorsitzender der Fatah, regiert seitdem de facto nur noch im Westjordanland.