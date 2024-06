Amelinghausen (ots) - Google setzt bei seiner Suchmaschine seit Neuestem auf

künstliche Intelligenz - und viele Unternehmen fragen sich, was das für ihre

Auffindbarkeit bedeutet. Wie lässt sich sicherstellen, dass die Website ihre

Zielgruppe weiterhin erreicht, wenn Google Search Generative Experience (SGE)

nach Deutschland kommt?



Unternehmen sind in der Regel darauf angewiesen, von potenziellen Kunden im

Internet leicht gefunden zu werden - daher betreiben sie einen großen Aufwand,

um im Ranking der Suchmaschinen ganz oben zu stehen. Die Situation ändert sich

nun aber dramatisch, weil künstliche Intelligenz in die Suche integriert wird.

Vielen Unternehmen bereitet die Entwicklung Sorgen, denn sie fürchten, der

Herausforderung nicht gewachsen zu sein und so Gefahr zu laufen, plötzlich nicht

mehr sichtbar zu sein und schwere Umsatzeinbrüche zu erleben. "Natürlich werden

neue Gegebenheiten auf die Unternehmen zukommen, fürchten muss sich aber mit

Sicherheit niemand. Stattdessen sollten die neuen Möglichkeiten als Chance

betrachtet werden", sagt Niklas Buchmüller, Geschäftsführer von BMLR Marketing.







optimieren. Da Google SGE mit Sicherheit bald nach Deutschland kommen wird,

bietet es sich also an, sich im Zuge der Optimierungen auch darauf

vorzubereiten", fügt der Experte für Digital Sales Funnel hinzu. "Die

Entwicklung bietet ihnen übrigens große Chancen, denn wenn sie es richtig

anstellen, erreichen sie ihre Zielgruppe viel exakter als zuvor." Mit genau

dieser Intension unterstützt Niklas Buchmüller als Geschäftsführer von BMLR

Marketing seine Kunden dabei, ihre Online-Präsenz zu optimieren, ihre

Auffindbarkeit zu verbessern und effektive Marketingstrategien umzusetzen,

sodass sie nachhaltiges Wachstum erzeugen und für die Zukunft gut aufgestellt

sind. Im folgenden Google SGE Check verrät er, worauf es beim Ranking mit der

KI-basierten Suche ankommt.



1. Geschwindigkeit



Eine langsame Website ist ohnehin ein Problem, weil sie die Abbruchrate der

Nutzer erhöht und zu einer kürzeren Verweildauer führt. Zudem ist die

Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor für die Position in den

Suchergebnissen. Das gilt nun im Besonderen für Google SGE, da eine schnelle

Website die Sichtbarkeit im AI-Snapshot aufgrund der besseren Nutzersignale

erhöht, was zu ordentlichen Rankings führt. Dabei ist es ausreichend,

konkurrenzfähig schnell zu sein. Die Erhöhung der Geschwindigkeit und das

Streben nach Perfektion sollte nicht auf Kosten wichtigerer SEO-Maßnahmen gehen.



2. Attraktive Thumbnails Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Erfahrungsgemäß arbeiten Unternehmen derzeit ohnehin daran, ihre Website zuoptimieren. Da Google SGE mit Sicherheit bald nach Deutschland kommen wird,bietet es sich also an, sich im Zuge der Optimierungen auch daraufvorzubereiten", fügt der Experte für Digital Sales Funnel hinzu. "DieEntwicklung bietet ihnen übrigens große Chancen, denn wenn sie es richtiganstellen, erreichen sie ihre Zielgruppe viel exakter als zuvor." Mit genaudieser Intension unterstützt Niklas Buchmüller als Geschäftsführer von BMLRMarketing seine Kunden dabei, ihre Online-Präsenz zu optimieren, ihreAuffindbarkeit zu verbessern und effektive Marketingstrategien umzusetzen,sodass sie nachhaltiges Wachstum erzeugen und für die Zukunft gut aufgestelltsind. Im folgenden Google SGE Check verrät er, worauf es beim Ranking mit derKI-basierten Suche ankommt.1. GeschwindigkeitEine langsame Website ist ohnehin ein Problem, weil sie die Abbruchrate derNutzer erhöht und zu einer kürzeren Verweildauer führt. Zudem ist dieGeschwindigkeit ein entscheidender Faktor für die Position in denSuchergebnissen. Das gilt nun im Besonderen für Google SGE, da eine schnelleWebsite die Sichtbarkeit im AI-Snapshot aufgrund der besseren Nutzersignaleerhöht, was zu ordentlichen Rankings führt. Dabei ist es ausreichend,konkurrenzfähig schnell zu sein. Die Erhöhung der Geschwindigkeit und dasStreben nach Perfektion sollte nicht auf Kosten wichtigerer SEO-Maßnahmen gehen.2. Attraktive Thumbnails