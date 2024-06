Gesetzliche vs. private Krankenversicherung - Experte verrät, was sich 2024 wirklich lohnt (FOTO) Angesichts steigender Krankenkassenbeiträge in der GKV und anhaltender Inflation stehen insbesondere Gutverdiener vor einer schwierigen Entscheidung: Sollten sie jetzt in die private Krankenversicherung wechseln? Diese Überlegung gewinnt an …