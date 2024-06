NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat National Grid von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1007 auf 1059 Pence angehoben. Die Kapitalerhöhung biete eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Ajay Patel am Mittwochmorgen zum britischen Strom- und Gasnetzbetreiber. Die Risiken hinsichtlich des Geschäftsmodells seien gesunken und die Bewertung sei attraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 10,50EUR auf Tradegate (12. Juni 2024, 11:31 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 1059 Euro



