FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am "Super-Mittwoch" mit den anstehenden US-Inflationszahlen und dem folgenden Fed-Zinsentscheid keine klare Richtung ausgebildet. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,45 Prozent auf 18 452,53 Punkte, während der MDax mit den mittelgroßen Werten um 0,22 Prozent auf 26 398,95 Zähler nachgab. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um rund 0,4 Prozent nach oben.

Mit Blick auf die am Abend anstehende Entscheidung wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert in einer Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen wird. Allerdings könnten die Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung und die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell Hinweise auf die weitere Zinspolitik und eine erste Zinssenkung liefern - ebenso wie die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.