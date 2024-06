Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wernigerode (ots) -- Bauanträge fertiggestellt- Geschäftsführer der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH: "Esist gelungen, die kühnen Architekturideen in reale Baukörper und Bauplanungenzu überführen"- Italienisch- deutsche Zusammenarbeit für GWW wie ein Zukunftslabor des Bauens und WohnensDer Einzug modernster europäischer Architektur nach Wernigerode rückt einenweiteren Schritt näher. Für die von der Gebäude- und WohnungsbaugesellschaftWernigerode mbH im europäischen Nachwuchs-Architekten-Wettbewerb "Europan -Living Cities" ausgewählten Entwürfe "Casa Verde" und "Casa Duet" für dasGWW-Areal Veckenstedter Weg und Gießerweg wurden nun die Bauanträgefertiggestellt. Vorausgegangen war dem eine fast einjährige intensiveDetail-Planungsarbeit, um die Architektur-Ideen in die Praxistauglichkeit zuüberführen. Dabei spielten vor allem Aspekte wie Finanzierbarkeit,Nachhaltigkeit und Gültigkeit für das deutsche Baurecht die Hauptrolle.GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann: "Der GWW-Aufsichtsrat als auch alleGWW-Mitstreiter sind begeistert, wie es in beiden Projekten gelungen ist, diekühnen Architekturideen nun in reale Baukörper und Bauplanungen zu überführen.Das ist bei Weitem nicht immer so. Als ideal erwies sich dabei unser Vorgehen,den italienischen Siegerarchitekten-Teams erfahrene deutsche Planungsbüros zurSeite zu stellen. Und alles blieb im Zeitplan."Die Arge PRACTICE+ aus Bassano del Grappa/Italien arbeitet für das EckgrundstückVeckenstedter Weg und Gießerweg unter dem Titel "Casa Duet" mit dem catk-StudioBerlin zusammen. Im Rahmen des Projekts werden in einem Drei- und einemViergeschosser 30 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen entstehen. DieGebäudetransparenz sorgt im Projekt u. a. dafür, über viel Glas dieSichtbeziehung zum Harz herzustellen oder zu erhalten.Auch im zweiten vielbeachteten Sieger-Projekt mit dem Titel "Casa Verde" gab eseine fruchtbringende italienisch-deutsche Zusammenarbeit. Die italienischeArchitektengruppe Cope aus Padua/Italien schloss sich dazu mit der Hartung +Ludwig Architektur- und Planungsgesellschaft Weimar zusammen. Freuen können sichdie Wernigeröder auf einen 5 Häuser umfassenden Gebäudewinkel mit spektakulärgestufter Dachkonstruktion, für den der Harz Pate stand. Er wird dem ganzenViertel eine neue Identität verleihen. Insgesamt sollen am Veckenstedter Weg nun34 neue Wohneinheiten entstehen. Die Mischung aus Wohnungen unterschiedlicherTypologie und Größe wird hier ein generationsübergreifendes Zusammenlebenbegünstigen. Viele Wohnungen werden barrierefrei sein.