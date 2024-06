Wittlich (ots) - Plötzliche Baustopps, administrative Hürden und langwierige

Verzögerungen - das sind Probleme, die vielen Bauherren wohlbekannt sind.

Aktuell steht die Gruber-Stiftung in Rottach-Egern im Fokus, da das dortige

Seminarhaus am Reiffenstuelweg nicht vollendet werden kann. Trotz der Erteilung

von zwei Baugenehmigungen und der Einreichung eines weiteren Bauantrags

blockiert eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts München die

Weiterführung der Arbeiten.



"Baustopps sind in der Regel ein Zeichen für bürokratische sowie kommunikative

Mängel. Häufig unterschätzen Bauprojektmanager die Wichtigkeit, alle relevanten

Akteure früh genug einzubinden und eine lückenlose Dokumentation zu garantieren.

Der Fall der Gruber-Stiftung zeigt genau das: Ein Eilverfahren, eingereicht von

einem beschwerdeführenden Anwohner und gekennzeichnet durch das Fehlen

wesentlicher Dokumente, hat den Baufortschritt jäh gestoppt", erklärt Andreas

Scheibe, Experte für Bauprojektmanagement. Er ist Ingenieur und VOB-Berater für

Handwerker und seit vielen Jahren in der Branche in Planung und Ausführung

tätig. In diesem Beitrag beleuchtet er, warum Bauprojekte häufig scheitern und

welche Strategien Baustopps vorbeugen können.









Eine genaue und fehlerlose Planung sowie eine lückenlose Dokumentation sind im

Bauwesen von entscheidender Bedeutung. Dabei sollte die Planung im besten Fall

einer festgelegten Struktur folgen. Die Honorarordnung für Architekten und

Ingenieure (HOAI) schlägt beispielsweise vor, den Bauprozess in neun

aufeinanderfolgende Phasen zu gliedern:



In diesem Modell beginnt das Bauprojekt mit der Grundlagenermittlung, in der die

Anforderungen des Projekts definiert werden. Diese dienen als Grundlage für die

Vorplanung, die die Entwicklung erster grober Konzepte beinhaltet. Bereits in

diesem frühen Stadium ist eine klare Dokumentation aller Anforderungen,

Erwartungen und Ziele notwendig, um eine solide Basis für die nachfolgenden

Phasen zu schaffen und Missverständnisse zwischen Auftraggebern, Planern und

ausführenden Unternehmen zu vermeiden. In der darauffolgenden Entwurfsplanung

werden diese Konzepte zu einem detaillierten Plan verfeinert. Die vierte Phase,

die Genehmigungsplanung, dient dazu, alle nötigen Unterlagen für die

Baugenehmigung zu erstellen. Die lückenlose Dokumentation ist hier besonders

wichtig, um den Behörden die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben belegen zu können

und den Genehmigungsprozess zu vereinfachen.



Jede einzelne Phase entscheidet über Erfolg oder Misserfolg



In der fünften Phase der Ausführungsplanung geht es um die Erstellung der Seite 2 ► Seite 1 von 2



