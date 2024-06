Aktien Europa Leichte Gewinne - Gute US-Vorgaben stützen Die europäischen Börsen haben am Mittwoch mit Gewinnen an der Wall Street im Rücken leicht zugelegt. Für stärkerer Zuwächse fehlte angesichts der anstehenden US-Inflationsdaten und der Sitzung der US-Notenbank aber die Kraft. Am Mittag gewann der …