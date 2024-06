Bad Schwartau (ots) -



- "Menschen im Fokus, Zukunft im Blick" - mit einem vielfältigen Programm im

Jubiläumsjahr dankt das Unternehmen Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen

und der Region

- Stark aufgestellt für die Zukunft: Deutschlands Marktführerin in den Segmenten

Konfitüren und Müsliriegel will im Jubiläumsjahr um 10 Prozent wachsen

- Neuer Geschäftsführer Markus Kohrs-Lichte setzt Fokus auf Investitionen in den

Standort Bad Schwartau und Arbeitgeberattraktivität



Ein norddeutsches Original seit 1899: Die Schwartauer Werke feiern in diesem

Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr hat sich das Unternehmen zum

Ziel gesetzt, etwas zurückzugeben: Unter dem Motto "Menschen im Fokus, Zukunft

im Blick" feiert es Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen und die Region Bad

Schwartau. Mit einer bunten Vielfalt an Aktionen und Veranstaltungen bringen die

Schwartauer Werke die Menschen in der Region zusammen, teilen spannende

Einblicke in die eigene Erfolgsgeschichte und engagieren sich für die Zukunft.









Bei den Schwartauer Werken stehen im Jubiläumsjahr alle Zeichen auf Zukunft. Es

gibt eine klare Vision, wie man sich als nachhaltiges Unternehmen, attraktive

Arbeitgeberin und innovative Treiberin der norddeutschen Wirtschaft

weiterentwickeln will. "Im Jubiläumsjahr wollen wir tatkräftig wachsen und

unseren Gesamtumsatz um 10 Prozent steigern. Ein ehrgeiziges Ziel, das wir

gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiter*innen und starken

Geschäftspartner*innen erreichen werden", erklärt Markus Kohrs-Lichte, der seit

Ende 2023 das Unternehmen als Vorsitzender der Geschäftsführung leitet. "Wir

bekennen uns zu unserer Heimat mit zukunftsweisenden Investitionen in den

Produktionsstandort Bad Schwartau. Neben Kapazitätserweiterungen haben wir

Anfang des Jahres erfolgreich ein neues SAP-Programm eingeführt. Und wir stehen

selbstbewusst zu unseren Nachhaltigkeitszielen, bis 2030 in unseren Werken

CO2-neutral zu produzieren."



Die Schwartauer Werke blicken auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 1899

gegründet, entwickelte das Unternehmen ab 1912 die erste Konfitüre und findet

seitdem mit beliebten Marken wie Schwartau Extra, Samt und Mövenpick

deutschlandweit den Weg auf die Frühstückstische. Darüber hinaus treibt auch der

Corny-Riegel, der seit 1984 Teil des Sortiments ist, das Wachstum der

Schwartauer Werke voran: Mit Produktinnovationen, wie dem jüngst gelaunchten

Proteinriegel-Sortiment, erfindet sich das Unternehmen auch nach 125 Jahren

immer wieder neu und setzt dabei im Bereich Produktqualität stets hohe Seite 2 ► Seite 1 von 3



125 Jahre Erfolgsgeschichte - die Zukunft fest im BlickBei den Schwartauer Werken stehen im Jubiläumsjahr alle Zeichen auf Zukunft. Esgibt eine klare Vision, wie man sich als nachhaltiges Unternehmen, attraktiveArbeitgeberin und innovative Treiberin der norddeutschen Wirtschaftweiterentwickeln will. "Im Jubiläumsjahr wollen wir tatkräftig wachsen undunseren Gesamtumsatz um 10 Prozent steigern. Ein ehrgeiziges Ziel, das wirgemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiter*innen und starkenGeschäftspartner*innen erreichen werden", erklärt Markus Kohrs-Lichte, der seitEnde 2023 das Unternehmen als Vorsitzender der Geschäftsführung leitet. "Wirbekennen uns zu unserer Heimat mit zukunftsweisenden Investitionen in denProduktionsstandort Bad Schwartau. Neben Kapazitätserweiterungen haben wirAnfang des Jahres erfolgreich ein neues SAP-Programm eingeführt. Und wir stehenselbstbewusst zu unseren Nachhaltigkeitszielen, bis 2030 in unseren WerkenCO2-neutral zu produzieren."Die Schwartauer Werke blicken auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 1899gegründet, entwickelte das Unternehmen ab 1912 die erste Konfitüre und findetseitdem mit beliebten Marken wie Schwartau Extra, Samt und Mövenpickdeutschlandweit den Weg auf die Frühstückstische. Darüber hinaus treibt auch derCorny-Riegel, der seit 1984 Teil des Sortiments ist, das Wachstum derSchwartauer Werke voran: Mit Produktinnovationen, wie dem jüngst gelaunchtenProteinriegel-Sortiment, erfindet sich das Unternehmen auch nach 125 Jahrenimmer wieder neu und setzt dabei im Bereich Produktqualität stets hohe