Treiber des Wachstums der Klebstoffsparte waren Anwendungen von Klebern für Automobile und Elektronik. Besonders stark entwickelte sich die Sparte Waschmittel. So gingen Spezialwaschmittel weg wie geschnitten Brot. Beispiel Perwoll. Das Feinwaschmittel ist in sämtlichen Märkten, in denen es aktiv angeboten wird, die Nummer 1. Die bislang erzielten Resultate machen CEO Knobel optimistisch. Für das laufende Geschäftsjahr wird jetzt ein organisches Wachstum in einer Spanne von 2,5 bis 4,5% (bislang: 2 bis 4%) erwartet.

Die Prognoseanhebung begründen die Düsseldorfer ausschließlich mit dem Segment Waschmittel, das eine Spanne im laufenden Turnus 2,5 bis 4,0% (bisher 2,0% bis 4,0%) reichen soll. Das Wachstum im Segment Waschmittel soll mit einer Rate von 3 bis 5% zulegen. Im Klebstoffbereich wird unverändert bei einem organischen Wachstum zwischen 2 und 4% angestrebt. Die bereinigte Zielspanne für die Umsatzrendite wird auf 13 bis 14% angehoben (bisher: 12 bis 13,5%).

Auch die Klebstoffsparte soll sich etwas besser als gedacht entwickeln: Die Ebit-Marge soll zwischen 16 und 17% liegen, zuvor waren es 15 bis 16,5%. Vorstand Knobel sieht auch für die Waschmittelsparte eine höhe-re Ebit-Marge voraus. Sie soll nun zwischen 12 und 13% landen, nach bislang 11 bis 12,5%.

Das Unternehmen ist schuldenfrei! Gesunde Margen lassen den cash flow sprudeln. Die Düsseldorfer sind ein eifriger Dividendenzahler. Die Ausschüttung wurde in den letzten zehn Jahren stets erhöht oder zumindest gleich gelassen. Zuletzt waren es 1,85 Euro je Vorzugsaktie. Ausschüttungsrendite 2,2%. Das KGV beläuft sich auf rund 18. Die Bewertung ist gerechtfertigt. Henkel besitzt ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Die beiden Geschäftsfelder – Waschmittel und Klebestoffe – korrelieren nicht stark.