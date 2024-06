Bretzfeld (ots) - Die smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH bietet

Unternehmen eine innovative Lösung zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten. Wer

seine Fahrzeugflotte am Firmenstandort lädt, profitiert vom größten Vorteil der

E-Mobilität: Günstiges Laden an der eigenen Ladestation.



Die Elektromobilität hat jedoch noch viel mehr zu bieten:





- Erreichen der Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen- Vorteile für Mitarbeiter schaffen- Stärkung eines nachhaltigen Images- Effiziente Nutzung selbst erzeugter erneuerbarer Energien- Steigerung der Attraktivität von Immobilien- Zusätzliche Vermietungsoptionen für verwaltete Immobilien- Umsätze durch öffentliche Nutzer, Mieter oder MitarbeiterDer Schlüssel, um all diese Vorteile zu erreichen, ist eine durchdachteLadeinfrastruktur.Das smopi® LadeökosystemDie Wahrheit ist: In den meisten Unternehmen fehlt das Know-how fürLadeinfrastruktur und E-Mobilität. Genau hier setzt smopi® mit seinemLadeökosystem an. Unterteilt in die drei Bereiche - Laden im Unternehmen, Ladenzuhause und Laden unterwegs - gehen wir Ladeinfrastrukturprojekte mit unserenKunden zielgerichtet an.Vorteile des smopi® Ladeökosystems:- Die neue Ladeinfrastruktur darf im Alltag nicht mehr Aufwand verursachen undmuss gleichzeitig Vorteile bringen.- Unsere Kunden erhalten eine abgestimmte, ganzheitliche Lösung, speziell aufdie jeweiligen Gegebenheiten angepasst.- Im Ladeökosystem übernehmen wir nach der Installation der Ladestation dieBetriebsführung, Abrechnung und Wartung, damit sich unsere Kunden auf ihrKerngeschäft fokussieren können.smopi® auf der Power2Drivesmopi® ist auf der kommenden The smarter E Messe in München vertreten. Auf derPower2Drive - der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur undElektromobilität - präsentiert smopi® ihre umfassende Lösung zum Aufbau undBetrieb von Ladeinfrastruktur in Genossenschaften, Unternehmen und derWohnungswirtschaft an Stand B6.634.Über smopi®Die smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH ist mittlerweile an über 150Standorten vertreten. Zu unseren Kunden zählen unter anderemGenossenschaftsbanken, Unternehmen aus Gewerbe und Industrie, Parkraumbetreiber,Logistikzentren, Fuhrparkmanager, Hotels und Unternehmen aus derWohnungswirtschaft.