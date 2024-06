Lebach (ots) - Drei Tage Unternehmensexpedition in Schweden - Für 3 Plus

Solutions-Geschäftsführer Marco Schröder ging es gemeinsam mit 20 weiteren

Unternehmerinnen und Unternehmern auf nach Stockholm. Das Ziel: Ihr

Innovations-Know-how auf internationaler Ebene zu vertiefen. Alle

Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits für besondere Innovationskraft und

überdurchschnittliche Innovationserfolge 2023 oder 2024 von der

Unternehmensberatungsagentur Copamedia als TOP 100-Mittelständler ausgezeichnet.

Vom 15. bis zum 17. Mai konnte die Expeditionsgruppe mit mehreren hervorragenden

schwedischen Unternehmen sprechen, sich mit regionalen Wirtschaftsförderern

austauschen und spannende Einblicke in die deutsch-schwedischen

Wirtschaftsbeziehungen erhalten.



Zu Gast beim weltweit "ersten Professor für Glück" und königliche Erfahrungen





Nach der Ankunft in Stockholm ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer indie deutsch-schwedische Handelskammer zu einem Marktbriefing.Wirtschaftsexperten stellten die Besonderheiten der schwedischen Wirtschaftsowie deren bedeutsamste Unternehmen, wie Ikea und Spotify, vor. Besondersspannend waren die Einblicke in die binationalen Wirtschaftsbeziehungen: Sobesteht seit 2017 zwischen Deutschland und Schweden eine politische Vereinbarungzu einer Innovationspartnerschaft mit den Schwerpunktthemen e-Health, Mobilität,Testbeds für Industrie 4.0 und Digitalisierung von kleinen und mittlerenUnternehmen. "Der Vortrag war ein toller Einstieg in die weitere Expedition",sagt 3 Plus Solutions-Geschäftsführer Schröder.Der zweite Tag sollte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereitsaußergewöhnlich starten: Micael Dahlen, Professor für Wirtschaftswissenschaftenam "Center for Wellbeing, Welfare and Happiness" an der HandelshochschuleStockholm lieferte als weltweit "erster Professor für Glück" faszinierendeEinblicke in die Themen Lebensqualität und Wohlbefinden.Danach wurde es königlich: Die TOP 100-Expeditionsgruppe besuchte einige derrenommiertesten Hoflieferanten des schwedischen Königs. Diese zeichnen sichdurch hervorragende Qualität aus und stehen zudem durch ihre Verbindung zumKönigshaus in einem außerordentlich guten Ruf. Auch dank der strukturiertenUmweltarbeit, die jeder königliche Hoflieferant durchführt. "Die Verbindungzwischen Unternehmensalltag und erfolgreichem Umweltschutz war für michbesonders spannend", sagt Marco Schröder. Denn auch für 3 Plus Solutions istUmweltschutz im Alltag ein wichtiger Teil der Firmenpolitik. Daher wurde dasLebacher Unternehmen 2022 mit dem Kreisumweltpreis des Landkreises Saarlouis