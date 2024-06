FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zuversicht mit Blick auf die Boom-Technologie Künstliche Intelligenz (KI) dürfte den Aktien von Oracle am Mittwoch ein Rekordhoch bescheren. Im vorbörslichen Handel an der US-Börse Nasdaq schnellten die Papiere um 9 Prozent nach oben auf knapp 135 US-Dollar. Damit würden sie die bisherige Höchstmarke vom März bei knapp 133 Dollar hinter sich lassen. Der Börsenwert des Softwarekonzerns beträgt mittlerweile gut 370 Milliarden Dollar.

Der Softwarekonzern löste mit hohen Buchungen für seine Programme und mit Partnerschaften Optimismus für die künftigen Geschäfte aus. Der SAP -Rivale kündigte am Vorabend nach US-Börsenschluss einen Ausbau der Kooperation mit dem Tech-Riesen Microsoft und dem ChatGPT-Erfinder OpenAI an. So soll die Cloud-KI-Plattform von Microsoft auch auf Oracle-Datenzentren laufen. Zudem will der Suchmaschinenriese Google Oracle-Datenbanktechnik in seiner Cloud-Plattform anbieten.