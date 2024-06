Frankfurt am Main (ots) -



- Cyber Security Report 2024 von Horizon3.ai für Deutschland, Österreich und die

Schweiz

- Cyber-Sicherheitsexperte Rainer M. Richter beklagt "Sicherheitschaos in der

Wirtschaft": "Mehr als ein Drittel der Firmen wurde in den letzten zwei Jahren

mindestens dreimal von Hackern angegriffen. Gut ein weiteres Viertel weiß

nicht einmal, ob ein Angriff stattgefunden hat. Der Hälfte aller

Führungskräfte ist nicht klar, dass sie im Ernstfall persönlich haften können.

Die Lücke zwischen dem Gefahrenpotenzial und dem Schutzniveau der Unternehmen

wird immer größer."



Rund 60 Prozent der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

(DACH-Region) sind in den letzten zwei Jahren mindestens einmal Opfer eines

Cyberangriffs geworden. Dies geht aus dem "Cyber Security Report DACH 2024" der

Sicherheitsfirma Horizon3.ai hervor.







weit mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Unternehmen einen konkreten

Schadensfall. Ein knappes Viertel (23 Prozent) hat zwar einen Hackerangriff aus

dem Internet festgestellt, konnte diesen jedoch eigenem Bekunden zufolge

vollständig abwehren. 28 Prozent der von Horizon3.ai kontaktierten Unternehmen

wissen laut Angaben gar nicht, ob sie in den letzten 24 Monaten einem

Cyberangriff zum Opfer gefallen sind oder nicht. Lediglich 12 Prozent der Firmen

sagen "Wir sind sicher, dass wir nicht angegriffen wurden."



Beinahe ein Viertel wurde dreimal oder mehr angegriffen



Beinahe ein Viertel der Unternehmen (23 Prozent) sah sich in den untersuchten

zwei Jahren dreimal und weitere 12 Prozent sogar noch häufiger einer

Hackerattacke ausgesetzt, heißt es im "Cyber Security Report DACH 2024". Weitere

18 Prozent wurden in diesem Zeitraum "nur" zweimal, elf Prozent einmal aus dem

Internet angegriffen.



"Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen", vermutet Rainer M.

Richter, Europa- und Asienchef des Sicherheitsunternehmens Horizon3.ai, das die

Studie herausgegeben hat. Er befürchtet: "Angesichts von rund 70 neuen

Schwachstellen in Softwareprogrammen, die jeden Tag entdeckt werden, und der

wachsenden Komplexität von Computer- und Netzwerkumgebungen haben viele

Unternehmen längst den Überblick verloren, wie verletzlich sie wirklich sind und

wie häufig sie tatsächlich angegriffen werden. Fälle, in denen sich Angreifer

über Monate hinweg in Firmennetzwerken herumtreiben und vertrauliche Daten

abgreifen, ohne dass dies bemerkt wird, sind bekannt. Nur wenn unmittelbare



