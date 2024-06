Apples neu entfachte Fantasie in Sachen Künstliche Intelligenz rettet den Deutschen Aktienindex zunächst vor einem weiteren Ausverkauf. Zwar können die Kurse in Frankfurt lange nicht mit der Rally an der Wall Street mithalten, aber die Unterstützung bietet derzeit zumindest ein Auffangnetz. Die geplante Integration von ChatGPT in iPhones, iPads und Macs treibt nicht nur die Apple-Aktie selbst auf ein neues Rekordhoch, der Schritt macht KI endlich massentauglich und könnte am Ende auch die Bestätigung für viele Unternehmen sein, dass sich die hohen Investitionen in diesen Bereich irgendwann auszahlen werden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Wer als Anleger diese Dynamik nicht verpassen will, steigt weiter ein, ungeachtet der bevorstehenden Hürden in Form der heute um 14:30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA und der um 20 Uhr folgenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Hoffnung auf ein konstant hohes Gewinnwachstum vor allem der US-Big Techs kompensiert derzeit die schwindende Zinsfantasie durch weiterhin robuste Daten aus der US-Wirtschaft. Sollte also heute Abend Fed-Chef Powell die Tür zur Zinswende nicht ganz zuschlagen, bliebe die Börsenampel zumindest für die Wall Street auf Grün.

Was den DAX angeht, sieht die Situation etwas anders aus. Der deutsche Aktienmarkt liefert gerade den Beweis dafür, dass Zinsfantasie mehr zählt als die dann tatsächlich folgende Zinssenkung. Zudem drückt immer noch der Ausgang der Europawahl auf die Stimmung an den europäischen Handelsplätzen.

Der DAX ist technisch mehr als angeschlagen und nur die sich fortsetzende Rekordjagd im S&P 500 und im Nasdaq Index bewahren ihn noch vor dem Knock-out. Sollten heute an der Wall Street die geschaffenen, geldpolitischen Fakten auch eher verkauft werden, würde es gefährlich für den DAX. Denn aktuell ist der Weg zur runden 18.000er Marke nicht nur in absoluten Zahlen sehr viel kürzer als der Weg zu neuen Rekorden.