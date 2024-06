Bad Kreuznach (ots) -



- Das Immobilienportfolio umfasst 31 Immobilien mit rund 65.000 m² vermietbarer

Fläche auf einer Grundstücksfläche von ca. 95.000 m²

- Zukunftsgerichtete Umnutzung von Teilflächen für moderne Büro & Wohnkonzepte

- Gestaffelter Übergang der Immobilien in den nächsten 48 Monaten mit teilweiser

Weiternutzung von Gebäudeteilflächen durch die AOK sowie

Rückmietungsmöglichkeit modernisierter Büroflächen nach Bedarf

- Drittvermietung bisher ungenutzter Gebäudeflächen



Die Immobilien wurden bisher überwiegend von der AOK als Büro & Kundencenter

genutzt und sind Teil eines Konversionsprojekts, in dessen Rahmen eine

zukunftsgerichtete Umnutzung der freiwerdenden AOK-Flächen stattfinden wird.





Die Transaktion sieht vor, dass die Objekte in einem Zeitraum von 12 bis 48Monaten in Etappen vom Käufer erworben werden und in sein Eigentum übergehen.Dadurch ist ein guter Vorlauf für entsprechende beiderseitigen Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen gegeben. Konzepte zur Neupositionierung sowieBedarfsplanung der zukünftig verfügbaren Flächen sind und werden aktuell fürjeden Standort durch beide Unternehmen detailliert erarbeitet.Die Mattes Unternehmensgruppe mit Sitz in Bad Kreuznach ist seit 10 Jahren aufdie Revitalisierung von Bestandsimmobilien spezialisiert. Ein Team von 20Experten kümmert sich tagtäglich darum, Bestandsgebäude zu transformieren unddiese neu zu beleben um dabei hochwertige Wohn-, Arbeits- und Freizeitwelten zuerschaffen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten.Marco Mattes, geschäftsführender Gesellschafter der Mattes Unternehmensgruppe,kommentiert:"Wir freuen uns mit dem neu erworbenen Portfolio, einen weiteren Meilenstein inder erfolgreichen Unternehmensgeschichte erreicht zu haben. Die strategischeEntscheidung zur Ausweitung des Immobilienbestands zielt darauf ab dievorhandenen Flächen, teilweise in moderne Büro & Arbeitswelten zu verwandeln unddarüber hinaus einen Großteil der Flächen in dringend benötigten Wohnraumumzuwandeln und somit direkt auf den akuten Wohnungsmangel in Rheinland-Pfalzund dem Saarland zu reagieren."Die Revitalisierung der Bestandsimmobilien umfasst auch die Implementierungnachhaltiger Baupraktiken und die akute sowie nachhaltige Steigerung derEnergieeffizienz, die den ökologischen Fußabdruck der Gebäude unmittelbarminimieren wird. Durch die Weiternutzung bestehender Bausubstanzen sollenRessourcen im Vergleich zum Neubau sinnvoll eingesetzt und Bauabfälle reduziertwerden, was die Umweltbelastung weiter signifikant verringern wird. Die