FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erhöhte sich gegen Mittag um 0,10 Prozent auf 130,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,60 Prozent.

Etwas entspannter war die Lage am französischen Anleihemarkt. Dort waren die Risikoaufschläge für Staatspapiere in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Auslöser war die Schlappe der Partei von Staatspräsident Emmanuel Macron bei der Europa-Wahl. Als Reaktion setzte Macron eine Neuwahl der Nationalversammlung an, was das Risiko einer politischen Spaltung zwischen Präsidentschaft und Parlament (Kohabitation) heraufbeschwor.