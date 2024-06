London (ots) - Ginlong (Solis) Technologies, der weltweit drittgrößte Hersteller

von PV-Wechselrichtern, präsentiert in diesem Monat seine hochmodernen Speicher-

und Wechselrichterlösungen auf der SNEC und der Intersolar Europe - zwei der

weltweit führenden Messen für die Solarindustrie. Die SNEC, die vom 13. bis 15.

Juni stattfindet, und die Intersolar, die vom 19. bis 21. Juni abgehalten wird,

bieten Solis eine globale Plattform, um seine erstklassigen Lösungen für alle

Szenarien vorzustellen, die für private, gewerbliche, industrielle (I&H) sowie

Energieversorgungs-Solaranwendungen geeignet sind. Das Solis-Team ist auf der

SNEC an Stand 5.1H - E680 und auf der Intersolar an Stand B3.430 zu finden .



Nahtlose Integration, erweiterte Funktionalitäten und maßgeschneiderte regionale

Angebote







Balkonwechselrichter. Wir sind uns sicher, dass diese Lösung auf der Intersolar

mit Sicherheit großen Anklang finden wird, denn sie wurde speziell für den

deutschen Markt entwickelt. Der nur 2,9 kg schwere Wechselrichter ist so kompakt

wie ein Buch und verfügt über integrierte Bluetooth- und

WiFi-Kommunikationsmodule für die Fernüberwachung und intelligente Steuerung.

Mit einem Niederspannungsstart, einem breiten MPPT-Spannungsbereich und einem

Eingangsstrom von 16 A eignet er sich für verschiedene PV-Modulkonfigurationen

und Anwendungen, einschließlich Balkone, Terrassen, Garagen und Außenprojekte,

und bietet eine benutzerfreundliche Lösung für ein nachhaltiges Leben.



Hochmoderne Lösungen zur Energiespeicherung



Als Vorreiter des Wandels auf dem Energiespeichermarkt wird die neueste Reihe

von Hybrid-Wechselrichtern von Solis für Aufsehen sorgen. Diese dreiphasigen

Wechselrichter reichen von 8 bis 50 kW. Sowohl auf der SNEC als auch auf der

Intersolar können Besucher die Wechselrichter S6-EH3P(8-15)K-L,

S6-EH3P(12-20)K-H sowie den leistungsstarken S6-EH3P(30-50)K-H aus erster Hand

sehen. Diese Wechselrichter sind mit Batteriemodellen von Marken wie BYD, LG

Energy Solution, Dyness und Pylon Tech kompatibel und bieten somit Flexibilität

bei der Systemauswahl. Die 8-15kW- und 12-20kW-Wechselrichter unterstützen einen

maximalen Eingangsstrom von 20A, ideal für Hochleistungs-PV-Module und

gewährleisten eine stabile Stromversorgung auch bei schwachen Netzen oder

Generatoren. Der S6-EH3P(30-50)K-H verfügt über eine natürliche

Konvektionskühlung, die externe Lüfter überflüssig macht, und einen integrierten

Störlichtbogenunterbrecher (AFCI) für erhöhte Sicherheit.



Maximierung der Erträge und Reduzierung der LCOE (Levelized Cost of Energy)



