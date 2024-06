Mehr Zugkraft im Aluminiumgeschäft: Mengtai Group übernimmt Swiss Alu Menziken Group

Düsseldorf (ots) - Mengtai Germany GmbH ("Mengtai Germany"), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Mengtai Group"), übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Alu Menziken Extrusion AG ("Alu Menziken Group" oder "Alu Menziken") von der Montana Aerospace AG. Über den genauen Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.



Die Mengtai Group ist ein Konglomerat mit Sitz in Ordos in der Inneren Mongolei und konzentriert sich auf Aktivitäten in den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung, Landwirtschaft und Aluminiumproduktion. Das chinesische Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 6 Milliarden Euro. Die Mengtai-Gruppe ist seit 2020 im europäischen Aluminiumgeschäft aktiv, als sie die deutsche apt-Gruppe übernahm, die mit vier Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik zu den führenden Herstellern der Aluminiumindustrie in Europa zählt. Mit Alu Menziken übernimmt die Mengtai Group nun einen weiteren Aluminiumspezialisten und erweitert ihre technologischen Kompetenzen innerhalb der Aluminiumindustrie.