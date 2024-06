Calterah-Tag 2024 Calterah zielt auf den 10-Milliarden-Markt für Millimeterwellen-Radar ab und will neue Höhen in der Chiptechnologie erreichen SHANGHAI, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ - Auf dem Calterah-Tag 2024 am 6. Juni in Shanghai präsentierte Calterah seine 2-Chip-Kaskaden-Bildgebungsradarlösung mit Andes-SoCs, zwei 6T6R-mm-Wellen-Radar-SoC-Serien – Kunlun-USRR und Lancang USRR – sowie …