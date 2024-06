Heidenheim (ots) -



- Auftragseingang deutlich gesteigert, Auftragsbestand auf Rekordniveau

- Cash Flow deutlich gesteigert auf 159 Millionen Euro

- Konzernumsatz wie erwartet leicht rückläufig, bedingt durch Umsatzrückgang

beim Konzernbereich Paper

- Wasserstoffaktivitäten mit neuer Einheit "Voith HySTech" gestärkt



Die Voith Group hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden

Geschäftsjahres 2023/24 (01.10.2023 bis 31.03.2024) trotz großer Unsicherheiten

auf den Märkten gut entwickelt. Der Fokus des Unternehmens lag dabei auf einer

weiteren Verbesserung der Profitabilität: Sowohl das operative Ergebnis als auch

das Ergebnis nach Steuern konnte Voith im Berichtszeitraum steigern.

Nettoliquidität und Auftragseingang zeigten sich ebenfalls verbessert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Konzernumsatz lag wie prognostiziert mit 2,64 Milliarden Euro auf einemminimal niedrigeren Niveau als im Vorjahr (2,75 Milliarden Euro). DerAuftragseingang war mit 3,62 Milliarden Euro deutlich höher als im Vorjahr (2,95Milliarden Euro) - insbesondere bedingt durch einen gewonnenen Großauftrag desKonzernbereichs Voith Hydro. Entsprechend erreichte der Auftragsbestand zumStichtag 31. März 2024 ein Rekordniveau von 8,13 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,02Milliarden Euro). Das operative Ergebnis ( EBIT ) konnte im ersten Halbjahr auf129 Millionen Euro (Vorjahr: 123 Millionen Euro) erneut verbessert werden -ebenso das Ergebnis nach Steuern mit 38 Millionen Euro (Vorjahr: 29 MillionenEuro). Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (ONCF) entwickeltesich deutlich positiv und wies einen Wert von 159 Millionen Euro aus, nach 35Millionen im Vorjahreszeitraum."Voith hat sich im ersten Halbjahr trotz weiterhin großer Unsicherheiten auf denMärkten gut entwickelt. Insbesondere Cash Flow und Profitabilität konnten wirdeutlich verbessern. Damit ist Voith operativ und finanziell weiterhin in einerresilienten Verfassung und hat die notwendigen Mittel, um in seine Zukunft zuinvestieren", erklärt Dr. Toralf Haag, CEO der Voith Group.Investitionen in innovative ZukunftstechnologienVoith investiert weiterhin konsequent in klimaschonende Technologien. Im BereichMobilität werden unter anderem alternative Antriebslösungen, vor allem imBereich Wasserstoff vorangetrieben. Im April dieses Jahres wurde die "VoithHySTech GmbH" gegründet. Als Experte für Carbon-Verbundwerkstoffe in Kombinationmit langjähriger Erfahrung in Industrie und Automobilbranche besitzt Voith einehohe Kompetenz im Bereich Wasserstofftanksysteme. Auf dieser Grundlage wurde einmontagefertiges Plug & Drive Wasserstoff-Speichersystem für Schwerlastfahrzeugeentwickelt. Die darin integrierten 700-bar-Wasserstofftanks verfügen seit Ende