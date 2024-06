Berlin (ots) - Trotz wirtschaftspolitisch unruhiger Zeiten meldet die Private

Krankenversicherung (PKV) ein deutliches Wachstum. Die Gesamtzahl an

Versicherungen stieg im vergangenen Jahr um 432.700 auf 38,3 Millionen. "Damit

ist fast jeder zweite Bundesbürger privatversichert", berichtete der Vorsitzende

des PKV-Verbandes, Thomas Brahm, anlässlich der Jahrestagung der Branche in

Berlin.



Die Zahl der Zusatzversicherungen stieg um 1,5 Prozent auf 29,6 Millionen.

"Immer mehr Menschen nutzen die private Vorsorge, um das Leistungsniveau der

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufzustocken", sagte Brahm.





"Ebenso erfreulich ist die Entwicklung in der Vollversicherung. Schon dassechste Jahr in Folge wechseln mehr Menschen aus der GKV in die PrivateKrankenversicherung als umgekehrt", so der Verbandsvorsitzende. Im Saldo ergabsich ein Plus von 49.800 Versicherten zu Gunsten der PKV (Saldo 2022: +30.300)."Die Versicherten schätzen neben dem hohen Niveau der medizinischen Versorgungauch die Stabilität der lebenslangen Leistungsgarantie in der PKV", betonteBrahm."Die Daten zeigen: Sehr viele Menschen wollen in die PKV", erklärte Brahm. "Undjeder zusätzliche Privatversicherte verringert das Problem des demografischenWandels, weil er von Anfang an eine finanzielle Vorsorge für das Alter mitaufbaut. Um die Sozialversicherung zu stabilisieren, brauchen wir mehr solcheKapitaldeckung. Denn die Finanzlage der umlagefinanzierten GKV wird durch dieDemografie dramatisch verschärft. Da wäre es völlig falsch, durch ein Anhebender Versicherungspflichtgrenze den Zugang zur PKV massiv zu erschweren, wie eseinige wollen. Wir brauchen mehr Wahlfreiheit für die Versicherten. DennWettbewerb zwischen GKV und PKV um die Versicherten ist eine Triebfeder fürQualität und Effizienz im Gesundheitswesen insgesamt."Der Versichertenbestand in der PKV-Vollversicherung blieb auch 2023 unter demStrich stabil (plus 400). Nach Abzug der Sterbefälle belief sich die Anzahl derVollversicherten auf 8,7 Millionen.Demografie-Vorsorge legt kräftig zuBei den Alterungsrückstellungen legte die PKV abermals kräftig zu. Diekapitalgedeckte Demografie-Vorsorge der Privatversicherten wuchs 2023 um 4,3Prozent auf insgesamt rund 328 Milliarden Euro. Mit diesem Geld sorgt die PKVdafür vor, dass im Alter der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt. Diesteigenden Kosten werden nicht auf jüngere Generationen abgewälzt. Damit ist derüberproportionale Beitrag der PKV zur Finanzierung des deutschenGesundheitswesens auch für die Zukunft gesichert.Starker Anstieg der LeistungsausgabenDie Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung wuchsen 2023 um 2,8Prozent auf 48,4 Milliarden Euro. 42,6 Milliarden Euro (plus 1,5 Prozent)entfallen davon auf die Krankenversicherung sowie 5,8 Milliarden Euro (plus 13,4Prozent) auf die Private Pflegepflichtversicherung. Die Versicherungsleistungenstiegen deutlich um 8,1 Prozent auf 36,0 Milliarden Euro. Auf dieKrankenversicherung entfallen davon 33,6 Milliarden Euro (plus 8,4 Prozent), aufdie Pflegeversicherung 2,4 Milliarden Euro (plus 4,8 Prozent).TERMINHINWEIS:Die Jahrestagung des PKV-Verbandes am Donnerstag, 13. Juni, wird von 10.30 bis12.30 Uhr als Livestream übertragen:https://events.pkv.de/de/jahrestagung/onlineGäste auf dem Podium sind u.a. der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr.Volker Wissing (FDP); der Leiter des Walter-Eucken-Instituts, Prof. Dr. Lars P.Feld ; CDU-Generalsekretär Dr. Carsten Linnemann ; die finanzpolitischeSprecherin von Bündnis90/Die Grünen, Katharina Beck ; die Bundesvorsitzende derJungen Liberalen, Franziska Brandmann , und die Präsidentin desWirtschaftsforums der SPD, Prof. Dr. Ines Zenke .