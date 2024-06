Vancouver, British Columbia – 12. Juni 2024 / IRW-Press / Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“). Juggernaut freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 24. Mai 2024, 5. Juni 2024 und 7. Juni 2024 mitteilen zu können, dass das Unternehmen nach dem Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange die von institutioneller Seite unterstützte und überzeichnete Privatplatzierung von Charity Flow-Through-Einheiten (die „Finanzierung“) zur Generierung eines Bruttoerlöses in Höhe von 3.799.613,49 $ abgeschlossen hat. Die Geldmittel aus dieser Finanzierung sollen für ein Bohrprogramm mit einem Bohrvolumen von rund 5000 Metern in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Bingo und Midas verwendet werden, wo die Erkundung einer potenzialreichen hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung an der Oberfläche geplant ist.