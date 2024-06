Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte am Mittwoch in ihrem jüngsten mittelfristigen Marktbericht "Oil 2024" davor, dass der von den USA angeführte Anstieg der weltweiten Ölproduktion das Nachfragewachstum bis zum Ende des Jahrzehnts übersteigen könnte. Dies dürfte zu einem noch nie dagewesenen Ausmaß an ungenutzten Kapazitäten führen und könnte die Marktsteuerung durch die OPEC+ empfindlich stören.

Die IEA geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage bis 2030 auf rund 106 Millionen Barrel pro Tag ansteigen wird, ein leichter Anstieg gegenüber den etwas mehr als 102 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2023. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Gesamtproduktionskapazität bis 2030 auf fast 114 Millionen Barrel pro Tag ansteigt – ein erheblicher Überschuss von 8 Millionen Barrel pro Tag gegenüber der erwarteten weltweiten Nachfrage.