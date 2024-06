Berlin (ots) - "Politisch motivierte Entscheidungen mit dem Ziel, den EU-Marktgegen unliebsamen Wettbewerb abzuschotten, lehnen wir ab. Das beschädigt dieregelbasierte Handelsordnung und hätte auch vor den internationalenSchiedsgerichten keinen Bestand. Eine Verhängung vorläufiger Ausgleichszölle aufElektroautos mit Ursprung China durch die EU wird auf der anderen SeiteGegenmaßnahmen auslösen, die auch an dem Konflikt unbeteiligte Unternehmentreffen kann ", sagt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zur heute anstehenden Entscheidung zu denEU-Zöllen auf chinesische E-Autos."Bewusste strategische Wettbewerbsverstöße im Außenhandel dürfen nicht folgenlosbleiben. Damit zukünftig sichergestellt ist, dass die EU-Kommission bei derAnwendung von Handelsschutzinstrumenten angemessene Entscheidungen trifft,brauchen wir in den Verfahren noch mehr Transparenz und Vorhersehbarkeit. AmEnde muss eine ernsthafte Prüfung stehen, ob zusätzliche Zölle auch im Interesseder gesamten Europäischen Union sind, oder nur ein protektionistischesPartikularinteresse bedienen", betont Jandura."Umso wichtiger ist es, sich für den Abschluss und die Ratifizierung neuerFreihandelsabkommen einzusetzen. Dass wir noch immer kein MERCOSUR-Abkommenhaben, ist eine Farce. Mit dem Abschluss dieses und dem Vorantreiben andererFreihandelsabkommen, wie z. B. Indien, vereinfachen wir den Handel und schützenuns vor den zunehmend protektionistischen Entwicklungen weltweit", so derPräsident abschließend.12. Juni 2024Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5799681OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.