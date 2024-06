Forge Resources gibt den Abschluss der Payoff-Zone-Bohrungen bekannt und bestätigt porphyrartige Mineralisierung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 12. Juni 2024 – Forge Resources Corp. („FRG“ oder das „Unternehmen“) (CSE: FRG – WKN: A40AT2 – FRA: 5YZ) freut sich, den Abschluss der ersten beiden für 2024 geplanten Bohrlöcher bei Alotta bekannt zu geben, die beide eine porphyrartige Mineralisierung aufweisen. Die Fortsetzung des Phase-1-Bohrprogramms verläuft planmäßig; die Bohrungen ALT-24-001/002 wurden bis in eine Tiefe von 402 bzw. 501 Metern abgeschlossen. Das Bohrloch ALT-24-003, das die Zone Severance erprobt, wurde nun in Angriff genommen.

Bohrloch ALT-24-001 - Azimut 135/-50 Grad Neigung und das erste Bohrloch zur Erprobung der Payoff-Zone, in der stark anomale Gesteinsproben (bis zu 8,7 g/t Gold) über einen Bereich von 200 x 300 m entnommen wurden. ALT-24-001 scheint eine höhere Konzentration an Pyrit-Stringern aufzuweisen als die, die in zwei Bohrlöchern im November 2023 beobachtet wurde. Im November 2023 wurden auf dem Grundstück zwei Bohrlöcher niedergebracht, die den porphyrartigen Charakter der Mineralisierung bestätigten.

Bohrung ALT-24-002 - Azimut 230/-60 Grad Neigung. Das Bohrloch wurde vorgeschlagen, um mögliche west-nordwestlich verlaufende Strukturen im Zusammenhang mit der Mineralisierung zu testen. Es wurde erneut eine Mineralisierung im Porphyrstil angetroffen. Die Alteration und die damit verbundene disseminierte und gebrochene kontrollierte Sulfidmineralisierung nimmt in der Tiefe zu.

Lorne Warner, President und P.Geo von Forge Resources Corp. kommentiert: "Jedes abgeschlossene Bohrloch bringt uns dem Verständnis der Kontrolle über die Mineralisierung bei Alotta näher. Wir haben nun mit den Bohrungen in der noch nicht erprobten Zone Severance begonnen, die eine umfangreiche und äußerst anomale Multi-Element-Bodengeochemie aufweist. Die drei geplanten Bohrungen werden die gesamte anomale Bodengeochemie im zentralen Bereich der Alotta-Zonen erproben."

