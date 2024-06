DAVIGOworx: Geplante Kapitalerhöhung und Börsengang in Düsseldorf abgesagt Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA hat ihren Antrag auf Börsennotierung in Düsseldorf zurückgezogen, da das Mindestvolumen von 1.000.000 gezeichneten Aktien nicht erreicht wurde. Nun werden alternative Wege geprüft.