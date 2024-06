Rheinmetall liefert mehr als 1500 Militär-Lastwagen an Bundeswehr Rheinmetall will der Bundeswehr bis November weitere 1515 Militär-Lastwagen liefern. Der Auftragswert liege bei 920 Millionen Euro, teilte der Rüstungskonzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Es handele sich um einen Abruf aus dem im Juni 2020 …