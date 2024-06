Düsseldorf (ots) - Mengtai Germany GmbH ("Mengtai Germany"), eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft der Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd (zusammen mit

ihren Tochtergesellschaften "Mengtai Group"), übernimmt 100 Prozent der Anteile

an der Alu Menziken Extrusion AG ("Alu Menziken Group" oder "Alu Menziken") von

der Montana Aerospace AG. Über den genauen Kaufpreis haben die Parteien

Stillschweigen vereinbart. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der

behördlichen Genehmigung.



Die Mengtai Group ist ein Konglomerat mit Sitz in Ordos in der Inneren Mongolei

und konzentriert sich auf Aktivitäten in den Bereichen Energieerzeugung und

-verteilung, Landwirtschaft und Aluminiumproduktion. Das chinesische Unternehmen

befindet sich in Privatbesitz und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von

rund 6 Milliarden Euro. Die Mengtai-Gruppe ist seit 2020 im europäischen

Aluminiumgeschäft aktiv, als sie die deutsche apt-Gruppe übernahm, die mit vier

Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen

Republik zu den führenden Herstellern der Aluminiumindustrie in Europa zählt.

Mit Alu Menziken übernimmt die Mengtai Group nun einen weiteren

Aluminiumspezialisten und erweitert ihre technologischen Kompetenzen innerhalb

der Aluminiumindustrie.









Crash-Management-Systeme. Das Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger Partner für

wichtige Zulieferer und OEMs in der Automobil-, Bau-, Industrie- und

Pneumatikbranche. Mit rund 700 Mitarbeitern und Produktionsstätten in der

Schweiz, Österreich und Rumänien deckt Alu Menziken mit seinen integrierten

Produktionskapazitäten die komplette Wertschöpfungskette ab, vom

Extrusionsrohmaterial (Bolzenfertigung) über die Extrusion bis hin zur

Oberflächenbehandlung und Montage der gefertigten Komponenten. Alu Menziken ist

Teil des Portfolios der Montana Aerospace AG, einem in der Schweiz ansässigen

Hersteller von Flugzeugteilen und Zusatzausrüstung, der sich auf kritische

Strukturteile und Baugruppen mit Schwerpunkt auf Leichtbaulösungen aus

Aluminium, Titan, Hartmetallen und Verbundwerkstoffen spezialisiert hat.



Ao Bo, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Mengtai Group, sagte: "Mit

dieser Übernahme unterstreichen wir deutlich unser Engagement, der erstklassige

Partner für unsere Kunden zu sein und in allen Marktsegmenten, von Rohstoffen

bis hin zu komplexen Produktanwendungen, den vollen Mehrwert zu bieten. Wir

danken allen Mitarbeitern, Partnern und Kunden für ihre Unterstützung und

Zusammenarbeit in dieser aufregenden Zeit."



Statement Michael Zint, CEO der apt Group: "Der Zusammenschluss der apt Group

und der Alu Menziken Group unter dem Dach der Mengtai Group bietet große Chancen

für Wachstum und Innovation mit komplementären Marktansätzen und Bündelung der

Stärken beider Gruppen."



