Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Schaffung von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen in den USA zur Förderung des

Unternehmenswachstums

- Weitere Expansion des Service- und Produktionsnetzwerks in den USA

- Offizielle Eröffnung eines neuen Standorts in Boise, Idaho: Expansion in

Nordwesten der USA

- Exyte-CEO Büchele: "Angesichts ihres hohen Marktpotenzials sind die USA ein

integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Exyte."



Exyte GmbH (Exyte), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,

Engineering und Realisierung von High-Tech-Anlagen, plant die intensivierte

Expansion in den USA. Im Einklang mit seiner "Follow-the-Client"-Strategie baut

Exyte aktuell sein landesweites Service- und Produktionsnetzwerk aus und

verstärkt die Belegschaft an strategisch wichtigen Standorten. Mittelfristig

plant das Unternehmen, etwa 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den USA zu

schaffen. Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Regionalbüros in Boise, Idaho,

erweitert Exyte zudem die lokale Präsenz in den Nordwesten der USA.







eingerichtet, um US-weite Großprojekte in High-Tech-Industrien wie der

Halbleiterbranche zu unterstützen. Mit neuen Büros in Durham, North Carolina,

und Conshohocken, Pennsylvania, geht Exyte gezielt auf die Bedürfnisse der

US-amerikanischen Pharma- und Biotechnologiebranche ein. In Dallas, Texas, plant

das Unternehmen, seine neue US-Zentrale zu beziehen.



"Angesichts ihres hohen Marktpotenzials sind die USA ein integraler Bestandteil

der Wachstumsstrategie von Exyte. Im Einklang mit unserer Zukunftsagenda "Next

Level" bauen wir ein strategisches Netzwerk aus Produktions- und

Offsite-Fertigung-Standorten sowie Büros in den USA auf, um für zukünftige

Projekte vorbereitet zu sein und die Geschwindigkeit der Projektumsetzung für

unsere Kunden zu erhöhen", erläutert Exyte-CEO Dr. Wolfgang Büchele. "Um unser

geplantes Wachstum zu unterstützen, bieten wir mehrere hundert hochqualifizierte

Arbeitsplätze in verschiedenen Regionen der USA an", fährt Büchele fort. "Unsere

Mitarbeiter sind zentraler Treiber unseres Erfolgs. Wir freuen uns darauf,

außergewöhnliche Talente aus unterschiedlichen Disziplinen und mit diversen

Erfahrungen bei uns zu begrüßen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir unsere Vision,

eine bessere Zukunft zu schaffen, umsetzen."



Fortlaufende Investitionen in allen Zielindustrien



Die USA erleben derzeit einen signifikanten Anstieg der Investitionen in

High-Tech-Anlagen wie Halbleiter- und Batteriezellfabriken. Getrieben wird

dieser Boom u.a. durch den U.S. CHIPS and Science Act sowie den Inflation



