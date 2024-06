Wien (ots) - Nachrichtenagentur-Gruppe verzeichnete 2023 1,9 Prozent Wachstum -

"Trusted AI" und neue APA-Plattformen im Fokus der Strategie und

Produktentwicklung - APA-CEO Clemens Pig: "Wir liefern im Superwahljahr ein

redaktionell-technologisches Upgrade für die Mediendemokratie" -

Geschäftsbericht kompakt (https://apa.at/gb-kompakt-2023/)



Die angespannten ökonomischen Rahmenbedingungen setzten Österreichs

Medienwirtschaft 2023 weiter unter Druck. Trotz des anhaltend herausfordernden

Umfelds ist es der APA - Austria Presse Agentur gelungen, ihren Wachstumskurs

fortzusetzen und 2023 mit einem Umsatz von 75,80 Mio. Euro (2022: 74,35 Mio.

Euro) ein stabiles Jahresergebnis zu erzielen. Das Wachstum der APA-Gruppe

betrug damit 1,45 Mio. Euro oder 1,9 Prozent zum Vorjahr. Das abgeschlossene

Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der Strategie "APA Trusted AI"; die

Nachrichtenagentur-Gruppe stellte als first mover 2023 sowohl eine eigene

KI-Leitlinie (https://go.ots.at/Mi9OlpmQ) als auch eine laufend erweiterte

KI-Produktpalette (https://apa.at/produkt/ki-tools/) vor.





Das operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2023 bei 2,62 Mio. nach 4,50Mio. Euro 2022, das Jahresergebnis (EGT) betrug 3,17 Mio. Euro nach 2,97 Mio.Euro 2022. Der Personalstand der APA-Gruppe stieg auf 511 Vollzeitäquivalentenach 505 im Jahr 2022.Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA - Austria Presse Agentur,betonte anlässlich der APA-Generalversammlung am Mittwochvormittag: "DieAPA-Gruppe liefert im Superwahljahr mit ausgewogener Berichterstattung,zuverlässigen Faktenchecks und sicheren Tech- und KI-Lösungen einredaktionell-technologisches Upgrade für die Mediendemokratie. Unserewirtschaftliche Unabhängigkeit, die genossenschaftliche Kraft von Kooperationund der besondere Innovationsgeist des APA-Teams sind das Betriebssystem dafür."APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) undAufsichtsratsvorsitzender Roland Weißmann (ORF) nutzten die Gelegenheit, allenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern der APA-Gruppe für ihren Einsatz für denUnternehmenserfolg zu danken. "Die APA hat sich mit ihrem Know-how und ihremstrategischen Fokus als vertrauenswürdiger Player mit großem Innovationssinn undWeitblick positioniert. Im Rahmen des genossenschaftlichen Organisationsmodellsspielt die Nachrichtenagentur damit eine zukunftweisende Rolle in der heimischenMedien- und Kommunikationslandschaft."Innovationen aus der APA-GruppeDer KI-Schwerpunkt der APA-Gruppe 2023 manifestierte sich unter anderem in einerinterdisziplinären APA-Taskforce AI mit der Entwicklung von sicheren und