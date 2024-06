In einem Interview mit Fox Business am 10. Juni verglich Dent die aktuelle Blase mit der Behandlung eines Katers mit noch mehr Alkohol und deutete an, dass diese anhaltende wirtschaftliche Manipulation schließlich zu einem erheblichen Abschwung führen wird. Dent sagt voraus, dass diese Blase, die über 14 Jahre statt der üblichen fünf bis sechs Jahre anhält, zu einem größeren Absturz führen wird als der von 2008-2009.

"Und noch einmal: Diese Blase hält seit 14 Jahren an. Im Gegensatz zu den meisten Blasen, die nur fünf bis sechs Jahre andauern, hat sie sich noch weiter und länger ausgedehnt. Man muss also mit einem größeren Absturz rechnen als in den Jahren 2008 bis '09", sagte er.

Im Mittelpunkt von Dents Besorgnis steht der Immobilienmarkt, den er für stark überbewertet hält, so dass sich die Immobilienpreise im Vergleich zu dem, was sie seiner Meinung nach bald wert sein werden, verdoppelt haben oder noch mehr, wobei er Parallelen zu spekulativen Kauftrends in China und Japan zieht.

Dent wendet sich gegen Kritiker, die ihn als Panikmacher bezeichnen, und betont, dass seine Prognosen auf historischen Trends und wirtschaftlichen Grundsätzen beruhen, während er gleichzeitig betont, dass die beispiellosen Konjunkturmaßnahmen die Märkte künstlich aufgebläht haben und eine deutliche Korrektur des Aktienmarktes unvermeidlich ist.

Dent rät Anlegern, aus dem Aktienmarkt auszusteigen und Bitcoin aufgrund seiner hohen Volatilität und seines Absturzpotenzials als potenzielle Anlage in der Nähe des Markttiefs in Betracht zu ziehen.

Auch der Makroökonom Henrik Zeberg hat davor gewarnt, dass die US-Wirtschaft vor einer der schlimmsten Rezessionen der Geschichte stehen könnte. In einem X-Post vom 7. Juni betonte der Ökonom, dass die Rezession nach einer Hausse am Aktienmarkt und im Krypto-Sektor kommen könnte.

Insbesondere prognostizierte der Analyst einen bevorstehenden Absturz der zweijährigen Treasury-Renditen, was auf eine Rezession hindeutet, die mit der Großen Depression von 1929 konkurrieren könnte.

Historisch gesehen ist das Szenario sinkender Staatsanleiherenditen häufig mit einer erhöhten Nachfrage der Anleger nach sicheren Anlagen inmitten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit verbunden. Ein Renditerückgang deutet auf steigende Anleihekurse hin, die in der Regel durch die Sorge vor einem Marktabschwung oder einer wirtschaftlichen Rezession ausgelöst werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion