Berlin (ots) - Das von der Aurelia Stiftung eingeleitete Verfahren beim

EU-Gericht (T-565/23) wegen der gesetzeswidrigen Verlängerung der

Glyphosat-Genehmigung durch die EU-Kommission tritt in die entscheidende Phase.

Unterstützung erhält die Kommission dabei neuerdings durch Bayer, das sich als

"Streithelfer" in das Verfahren eingeschaltet hat.



Die Agrarsparte von Bayer (Bayer Agriculture B.V.) verteidigte vor Gericht die

Entscheidung der EU-Kommission zur Verlängerung der Glyphosat-Genehmigung. Diese

Verlängerung hatte die Kommission Ende 2022 ausgesprochen, obwohl die

vorgeschriebene Risikoprüfung für den Wirkstoff zu diesem Zeitpunkt noch nicht

abgeschlossen war.





Gegen diese Praxis, die durch ungeprüfte Risiken Bienen, andere Bestäuber unddie gesamte Biodiversität gefährdet, geht die Aurelia-Stiftung mit demGerichtsverfahren vor. Das Einschalten von Bayer kommt nicht überraschend,schließlich gibt die EU-Kommission mit ihrem bisherigen Vorgehen den Interessender Industrie den Vorzug gegenüber Umwelt- und Naturschutz.Sämtliche Verfahrensschritte sind nun abgeschlossen. Das Urteil des EU-Gerichtssteht somit bevor. Nach dem Urteil wird das Verfahren voraussichtlich zurletzten Instanz, dem Europäischen Gerichtshof, gehen. Denn wegen desgrundlegenden Stellenwerts des Urteils, das einen Präzedenzfall für anderePestizid-Wirkstoffe schafft, wird keine der Streitparteien eine Niederlage vorGericht akzeptieren.Aurelia streitet in dem Gerichtsverfahren dafür, dass Glyphosat - wie andereWirkstoffe - grundsätzlich aus dem Verkehr genommen wird, wenn die Genehmigungausgelaufen ist. Außerdem fordert die Stiftung, dass bei Ausnahmeentscheidungender Kommission Belange des Gesundheits- und Umweltschutzes umfassenderberücksichtigt werden. Bayer dagegen vertritt im Gerichtsverfahren dieAuffassung, dass die Überschreitung der vorgeschriebenen Fristen "grundsätzlichfolgenlos" sei. Auch die Kommission spielt die Funktion der Verfahrensregelnherab - und stellt sich so vor Gericht gegen das im Gesetz verankerteVorsorgeprinzip.Rechtsanwalt Dr. Achim Willand dazu:"Die EU-Kommission verlängert Alt-Genehmigungen jahrelang und hält so Pestizideweiter in Verkehr, die nicht vollständig auf dem aktuellen Stand derWissenschaft geprüft sind. So auch im Falle des Totalherbizids Glyphosat. DiesePraxis verstößt gegen EU-Recht und muss beendet werden."Weitere InformationenDie vollständige Pressemitteilung mit Hintergrund-Informationen zurrechtswidrigen Genehmigungspraxis für Pestizide:https://www.aurelia-stiftung.de/presse/Mehr Informationen zum Antragsschriftsatz und zur Klage:https://www.aurelia-stiftung.de/projekt/wir-klagen-gegen-glyphosat/