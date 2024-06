Ökonomenstimmen zur Rückgang der Inflation in den USA In den USA hat sich der Preisauftrieb unerwartet etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Im April hatte die Rate 3,4 Prozent betragen. Im …