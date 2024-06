Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Honnef (ots) - Das Thema Nachhaltigkeit für den Klimaschutz rückt immer mehrin den Fokus der Gesellschaft. Nils Wessel hat sich dies als geschäftsführenderGesellschafter der RheinBerg Solar GmbH bereits zur Mission gemacht. DasUnternehmen hat sich auf Photovoltaikanlagen für Eigenheimbesitzer und Firmenspezialisiert. Darüber hinaus sind sie wahre Experten in Sachen nachhaltigemEngagement, durch das sie einen aktiven Beitrag im Kampf gegen den Klimawandelleisten. Wie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit dabei kombiniert werdenkönnen, erfahren Sie hier.Immer mehr Menschen legen großen Wert auf einen nachhaltigen und bewusstenLebensstil. Angesichts der steigenden Energiekosten entscheiden sich viele indiesem Zusammenhang für eine autarke Stromversorgung durch Photovoltaikanlagen.Diese Entwicklung trägt maßgeblich zur Umsetzung der Energiewende bei undverdeutlicht die wichtige Rolle, die Solarunternehmen dabei spielen. Dochheutzutage beschränkt sich das Bewusstsein für soziale Verantwortung nicht mehrnur auf einzelne Privatpersonen. Immer mehr Unternehmen verfolgen ebenfalls einenachhaltige Unternehmensphilosophie, um den aktuellen Herausforderungen zubegegnen. Sie erkennen zunehmend die Bedeutung ökologischer und sozialerNachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie an, nichtnur als Teil ihrer Corporate Identity. Durch Initiativen wie den European GreenDeal sind große Unternehmen sogar dazu verpflichtet, ihreNachhaltigkeitsbemühungen zu dokumentieren, während kleinere Unternehmenebenfalls in diese Richtung gedrängt werden. "Deshalb ist es ratsam, bereitsjetzt die Weichen für eine nachhaltige Ausrichtung zu stellen, dennNachhaltigkeit ist nicht nur ein vorübergehender Trend, sondern einelangfristige Zukunftsperspektive", betont Nils Wessel, Geschäftsführer undExperte für Photovoltaik bei der RheinBerg Solar GmbH."Deswegen sollten Unternehmer Nachhaltigkeit als einen Kern ihrerUnternehmensphilosophie verstehen und sie als festes Leitbild strategisch inihre Ziele integrieren", fährt der Experte fort. Für ihn ist Nachhaltigkeitnicht nur ein ökologischer Aspekt, sondern betrifft auch die gesamteWertschöpfungskette, wie beispielsweise Fair Trade oder nachhaltige Forst- undLandwirtschaft. Zudem spielt sie eine wichtige unternehmerische Rolle bei derlangfristigen Bindung von Mitarbeitern sowie bei der Ausrichtung auf nachhaltigeund langfristige Geschäftsziele im Betrieb. Als geschäftsführenderGesellschafter der RheinBerg Solar GmbH bietet er seinen Kunden mit seinenPhotovoltaikanlagen einen ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, während sie