PGYTECH bringt auf Kickstarter die weltweit erste professionelle Kameratasche mit Aufhängungssystem auf den Markt NEW YORK, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ - Am 7. Juni kündigte der weltweit renommierte Marktführer für Fotografiezubehör PGYTECH die bevorstehende Markteinführung der weltweit ersten professionellen Outdoor-Kameratasche mit Aufhängesystem an, die …